Яценюк заявил, что лидеры фракций договорились. Тьфу-тьфу...

Лидеры фракций согласовали протокол взаимопонимания, и во вторник, 4 марта, ожидается разблокирование работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, рассказывая об итогах заседания рабочей группы.

По его словам, все, кроме коммунистов, согласовали текст политического соглашения, и если ничего не произойдет, в понедельник, 3 марта, этот документ будет предложен на подпись лидеров фракций.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, в соглашение входит протокол взаимопонимания, а также проект расписания заседаний парламента.

Он также сообщил, что относительно НАТО было принято решение отозвать все зарегистрированные проекты постановлений и принять новый вариант, согласованный сегодня представителями рабочей группы.