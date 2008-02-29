Яценюк заявил, что лидеры фракций договорились. Тьфу-тьфу...
14:18, 29 февраля 2008Политика
978
Если до понедельника ничего не случится
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, рассказывая об итогах заседания рабочей группы.
По его словам, все, кроме коммунистов, согласовали текст политического соглашения, и если ничего не произойдет, в понедельник, 3 марта, этот документ будет предложен на подпись лидеров фракций.
Как сказал А.ЯЦЕНЮК, в соглашение входит протокол взаимопонимания, а также проект расписания заседаний парламента.
Он также сообщил, что относительно НАТО было принято решение отозвать все зарегистрированные проекты постановлений и принять новый вариант, согласованный сегодня представителями рабочей группы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter