В ПР говорят, что Северодонецк-2 организовали «по Евангелию»

«Организаторы съезда в Северодонецке исходят из главного принципа - сохранения целостности государства, уважения прав каждого человека, который строит независимое государство Украина». Об этом заявил нардеп-регионал Вадим Колесниченко в эфире ток-шоу «Дуэль» на ТРК Украина. «Мы поступаем по Евангелию, - уточнил депутат. - Мы относимся к людям так, как мы бы хотели, чтобы они относились к нам. Мы ни разу и никогда не говорили, что мы против украинского государства. Однако мы требовали, чтобы не запрещали наш родной русский. Мы всегда требовали, чтобы мы, если хотим быть европейской державой, уважали права местного самоуправления. Чтобы не было необходимости решать вопрос ремонта городского туалета в Киеве. Это право местного совета, это право местных бюджетов. Однако ваша власть сегодня украла у местных бюджетов 9 миллиардов гривен. Это говорит о том, что уже к лету местные советы прекратят существование. Они станут банкротами».

К этому нардеп добавил, что ПР категорически против фальсификации истории.

«Потому что действия, которые называются уничтожением памятников оккупации для города Севастополь, который был построен после войны, оккупантами, как вы считаете, следовательно, его нужно сносить с лица земли,» - так пояснил свою позицию Колесниченко.

Регионал также заявил, что категорически не приемлет того, что «бандит по горло в крови мирных людей Роман Шухевич стал сегодня Героем Украины, в то же время похваляется тем, что под его руководством армия УПА уничтожала советского генерала Ватутина, который освобождал нашу родину».