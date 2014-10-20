Рада собирается на внеочередное заседание

Под стены парламента уже привезли несколько сотен правоохранителей. В то же время немало правоохранителей и на Банковой возле Администрации президента, сообщает ТСН.

Сегодня у нардепов будет работа над ошибками - они должны проголосовать за устранение несогласованности в уже принятых ранее законах "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и "О предотвращении коррупции". Кроме того, парламентарии планируют внести изменения в избирательное законодательство относительно обеспечения надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины, а также относительно обеспечения реализации конституционных избирательных прав участников АТО.

Одновременно должны предусмотреть изменения в госбюджете относительно социальной защиты инвалидов, ветеранов и участников АТО и контроля финансов для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября. Хотят депутаты сегодня внести изменения и в закон "О лекарственных средствах" относительно обращения и государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины, а также утвердить Общегосударственную целевую социальную программу противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы.

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"Проект закона вносится с целью защиты информационного пространства Украины и противодействия негативным внешним информационным воздействиям путем временного запрета трансляции и ретрансляции аудиовизуальных произведений, среди главных героев которых является сотрудник правоохранительных органов, вооруженных сил, специальных служб Российской Федерации и/или СССР и/или Российской империи (за исключением аудиовизуальных произведений, произведенных до августа 1991 года)", - говорится в пояснительной записке документа.