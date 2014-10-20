К зданию Рады уже направили несколько сотен правоохранителей (фото)
09:34, 20 октября 2014Политика
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Здание Верховной Рады, где сегодня в 10.00 должно начаться внеочередное заседание, по периметру окружено несколькими сотнями правоохранителей в бронежилетах, другой защитной экипировке и со щитами.
Заседание начнется в 10:00 / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также на площади Конституции находятся бойцы добровольческого батальона “Киев-1”.
Читайте такжеРада собирается изменить избирательное законодательство за 6 дней до выборовНикаких митингующих в настоящее время возле здания парламента нет.
Верховная рада, сегодня. pic.twitter.com/2r1MempPLo
- Спутник АТО (@SputnikATO) October 20, 2014
Как сообщал УНИАН, 14 октября, когда проходило последнее пленарное заседание Верховной Рады, к зданию парламента пришли около 200 провокаторов, произошли столкновения между ними и правоохранителями. Также провокаторы пытались прорваться в ВР, бросали в здание «коктейли Молотова» и петарды.
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