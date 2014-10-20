К зданию Рады уже направили несколько сотен правоохранителей (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, также на площади Конституции находятся бойцы добровольческого батальона “Киев-1”.

Читайте такжеРада собирается изменить избирательное законодательство за 6 дней до выборовНикаких митингующих в настоящее время возле здания парламента нет.

Как сообщал УНИАН, 14 октября, когда проходило последнее пленарное заседание Верховной Рады, к зданию парламента пришли около 200 провокаторов, произошли столкновения между ними и правоохранителями. Также провокаторы пытались прорваться в ВР, бросали в здание «коктейли Молотова» и петарды.