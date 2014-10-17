The Guardian: Россия собирается увеличить военное присутствие в бывших советских государствах

В статье под названием «Россия собирается увеличить военное присутствие в бывших советских государствах», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что главнокомандующий ВВС России рассказал о планах Москвы по созданию авиабазы ​​для истребителей в восточной Беларуси в 2016 году, по информации государственных СМИ.

Генерал-полковник Виктор Бондарев также заявил, что Москва планирует расширить свои военно-воздушные базы в Армении и Кыргызстане.

Эти три страны являются членами свободного альянса безопасности, возглавляемого Россией, известного как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая ускорила темпы создания единой системы ПВО, так как украинский кризис дал новый толчок для развития силового блока Запада, НАТО.

Новая авиабаза в белорусском городе Бобруйске увеличит и без того значительное присутствие России в воздушном пространстве Беларуси. На этой базе будет размещаться отряд российских истребителей Су-27, сообщает агентство ТАСС.

Еще до конфликта в Украине Россия под руководством президента Владимира Путина прилагала значительные усилия, чтобы восстановить свое историческое военное присутствие в Восточной Европе, Центральной Азии, Арктике и в других странах. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом, Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о строительстве баз для российских стратегических бомбардировщиков.

«До 2020 года в рамках госпрограммы вооружений планируется провести реконструкцию 47 аэродромов, включая аэродромы Крыма и Арктики», – процитировал слова Бондарева Интерфакс в среду. К 2025 году, добавил он, ВВС России восстановит и вновь откроет более 100 военно-воздушных баз.

В прошлом году подразделение российских истребителей было развернуто на белорусской авиабазе ​​в Барановичах в рамках объединенной региональной сети ПВО этих стран. Россия также заявила о своих планах разместить истребители на построенной русскими авиабазе ​​в белорусском городе Лида, возле границы с Польшей и Литвой.

Российские оборонные чиновники сказали, что такие меры предпринимаются в ответ на то, что НАТО усилило патрулирование воздушного пространства стран Балтии и Польши.

Как сообщили «РИА Новости» в среду, Бондарев также сказал, что Москва ведет переговоры с Бишкеком о реконструкции авиабазы «Кант» в Киргизии, на которой размещены российские реактивные истребители, под эгидой ОДКБ. Хотя базу можно использовать, необходимо продолжить строительство для поддержки российских стратегических бомбардировщиков, сказал он.

Бондарев сказал, что аналогичная работа будет проводиться на авиабазе «Эребуни» в Армении, построенной еще в советское время, где размещены российские истребители МиГ-29.