Die Welt: Быстро спасти Украину

Об этом пишет Тобиас Байер в своей статье «Быстро спасти Украину», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В условиях украинского кризиса Европа пробует себя в роли миротворца. На форуме «Азия-Европа» (АСЕМ) идет борьба за возобновление диалога между Россией и Украиной. Вся надежда на пятницу. Потому что тогда должен состояться прямой разговор между Владимиром Путиным и Петром Порошенко, президентами России и Украины.

Посредником на встрече Путина и Порошенко будет премьер-министр Италии Маттео Ренци. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд также примут участие.

Положение меняется. Запад обвиняет Россию в незаконной аннексии украинского полуострова Крым и поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины оборудованием и бойцами. Вследствие этого, были введены обширные экономические санкции против Москвы. Конфликт распространяется сейчас по всей Европе: ощущается спад конъюнктуры. Также у Германии есть трудности с экспортом.

Если газовый кран закроют

Важным аспектом является газ. ЕС зависит от поставок газа из России. Если Путин закроет кран, то это может стать причиной дефицита в зимнее время. Европейская комиссия предоставила в четверг исследования возможных последствий. Результаты «газовых стресс-тестов» мало утешительны. Речь идет о «существенных последствиях».

Особенно пострадали восточные страны, такие как Финляндия, Эстония, Македония, Босния и Герцеговина и Сербия. Они могут не получить до 60 процентов своих поставок газа. Поэтому, комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер надеется на соглашение между Россией и Украиной по поводу «зимнего пакета». Если это удастся, то риск дефицита для домашних хозяйств и фирм будет близок к нулю, заявил Эттингер в четверг.

Тем не менее, перспективы быстрого урегулирования довольно скромны. До саммита ASEM стороны настаивали на своих позициях. Канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) на правительственном заседании в Бундестаге напомнила России о выполнении обязательств. Соглашения о до сих пор хрупком перемирии нужно соблюдать. «Решающий шаг в деэскалации должна сделать Россия», сказала Меркель.

Путин оказался менее готовым к компромиссам. В связи с санкциями США «такие действия сложно назвать как-то по-другому, кроме как враждебными», сказал он в интервью сербским СМИ, текст которого опубликовал Кремль. «Мы надеемся, что наши партнеры понимают, что попытки шантажа являются неблагоразумными». Соединенные Штаты также виноваты в гражданской войне в Украине и теперь хотят переложить ответственность на Россию.

Конфликт между Россией и Украиной затмил саммит ASEM. На самом деле, этот существующий с 1996 года форум с 50 странами-участницами предназначен для содействия обмену между Европой и Азией. Связь с Азией имеет стратегическое значение для Европы. Это подтверждают некоторые экономические показатели. Примерно 12,5 процентов европейского экспорта идут на Дальний Восток. Только на Китай, Японию и Южную Корею приходится почти 18 процентов от общего объема торговли.

Из-за саммита ASEM, в Милане чрезвычайное положение. Форум проходит на территории Mico на юго-западе мегаполиса. Полиция, опасаясь терактов, перекрыла движение метро в направлении конгресс-центра. Большие наряды сил безопасности находятся на перекрестках.

Активистки группы Femen использовать саммит ASEM для протеста. Две активистки FEMEN топлесс перед Миланским собором на главной площади Дуомо стали на колени на асфальте. На груди и животе было написано «Асем - союзник Путина» и «Прекратите игнорировать кровопролитие в Украине».

Тем не менее, лидеры по прибытии в конгресс-центр старались быть в хорошем настроении. Канцлер Меркель шутила с премьер-министром Италии Ренци и президентом Франции Олландом. Один журналист не удержался от комментария фотографии Меркель и Ренци. «Оба в синем. Они нравятся друг другу», сказал итальянский журналист.

Кроме кризиса в Украине, в программе также борьба с террористами ИГИЛ и с эпидемией лихорадки Эбола. «С серьезными глобальными вызовами мы в состоянии справиться только вместе», сказала Меркель. Поэтому следует изучить возможности более тесного экономического сотрудничества. Также речь должна идти о действенности международного права, учитывая протесты за большую демократию в Гонконге.