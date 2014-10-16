Судебную реформу в Украине будет проводить юрист, помогавший Ложкину продавать медиа-холдинг

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Совета по вопросам судебной реформы и назначил его координатором заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время встречи с Филатовым Порошенко подчеркнул, что после принятия Закона "О прокуратуре" и антикоррупционных законов, в частности о создании Национального антикоррупционного бюро, на первый план выходит судебная реформа. Она имеет приоритетный характер для защиты прав человека, построения демократического государства, создания благоприятного инвестиционного климата, приближение Украины к Евросоюзу.

Президент подчеркнул, что ожидает от нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 26 октября, сотрудничества в проведении судебной реформы.

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"После парламентских выборов мы не должны терять ни дня, ни недели. Наработав содержательную часть судебной реформы с привлечением лучших представителей судейского корпуса, представителей общественности, ученых, адвокатов, правозащитников, мы должны выполнить обязательства, которые мы взяли на себя во время подписания Соглашения об ассоциации", - сказал Порошенко, обращаясь к Филатову. Он, в свою очередь, был консультантом в сделке по продаже 99,9% акций медиа-холдинга UMH-group, которым ранее владел нынешний глава Администрации президента Борис Ложкин.

Глава государства поручил координатору Совета по вопросам судебной реформы проинформировать через две недели о первых итогах деятельности.

Также, по словам Порошенко, имплементация Закона "О прокуратуре" должна состояться как можно скорее.