С сентября в зоне АТО нашли более 150 тел украинских военных

Об этом на пресс-конференции в УНИАН повідомивв председатель правления организации Ярослав Жилкин.

"Наша гуманитарная миссия начала работу 3 сентября. За это время мы отработали 10 населенных пунктов, эксгумировали из 31 захоронения около 150-155 тел. Среди них один гражданский и останки неизвестной женщины. Среди этих захоронений 11 братских, где было захоронено более двух тел. Также мы находили тела в полях в сгоревшей технике", - рассказал Жилкин.

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По его словам, сегодня впервые после Второй мировой войны Украина столкнулась с таким явлением как без вести пропавшие солдаты, а государство оказалось не готовым к этому. "Не существует государственной концепции по решению вопроса о пропавших без вести, но мы готовы поделиться опытом с государством по поиску пропавших без вести", - сказал Жилкин.

Также он отметил, что в зоне АТО не найдено несколько сотен тел. "По нашим подсчетам, в той зоне осталось несколько сотен тел. Есть еще сектор, куда наши поисковики не дошли. Это Луганская область, а мы отработали только Донецкую в районе Саур-Могилы, Иловайска и Старобешево. Но без помощи государства, только силами общественных активистов, нам это не осилить", - отметил Жилкин.