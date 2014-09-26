В Славянске продолжается эксгумация массовых захоронений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в настоящее время продолжается эксгумация тел, имена 12 человек уже удалось установить.

"По предварительной информации, эти люди погибли в начале июня, когда Славянск полностью находился под контролем боевиков Стрелкова-Гиркина", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПропаганда РФ оставила далеко позади фашистскую и советскую - Геращенко о массовых захоронениях на ДонбассеКак сообщал УНИАН, Славянск находился под контролем террористов с середины апреля до 5 июля.

Информация о массовых захоронениях мирных жителей и боевиков в Славянске и его окрестностях появлялась в течение всего лета. Так, 14 июня в штабе АТО сообщили, чтообнаружили массовое захоронение убитых боевиков возле автодороги "Изюм-Славянск".

Уже после освобождения Славянска, 28 июля, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что милиция работает с местами обнаружения индивидуальных и массовых захоронений жертв боевиков. Так, на то время уже было эксгумировано массовое захоронение в центре Славянска, возле стелы-памятника героям гражданской войны, где нашли 14 тел.