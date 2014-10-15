Боевики готовили теракт против высокопоставленных чиновников на Луганщине

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

«В лесополосе, расположенной в селе Верхняя Каменка Попаснянского района, оперативники УБОП ГУМВД Украины в Луганской области обнаружили убежище боевиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «убежище, в виде небольшой траншеи, было замаскировано в овраге. В убежище оперативники обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла" и снаряд к гранатомету РПГ-7».

«ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях влияния естественных и искусственных тепловых препятствий, и активно применяется боевиками», - заметили в управлении.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать позиции сил АТО вблизи Дебальцево и АвдеевкиПо имеющейся у оперативников информации, боевики готовили террористический акт против высокопоставленных лиц государства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.