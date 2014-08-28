Сдачу Новоазовска в СНБО объяснили желанием сохранить жизни бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, украинские силовики были вынуждены отступить из Новоазовска, чтобы «сохранить жизни тех военнослужащих, которые находились на передовой».

Лысенко добавил, что «состоялась перегруппировка войск, укрепление для защиты Мариуполя, и там сейчас достаточно сил и средств для того, чтобы защитить и не допустить проникновения вражеских сил в этот город».

Как сообщал УНИАН, 27 августа российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов Донецкой области.

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Лысенко сегодня заявил, что около 11.00 околицы Новоазовска и позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны из установок «Град» с территории России. После этого в 12.30 началась атака двумя колоннами военной техники в составе танков, БМП и БТР, которые зашли в Украину из Весело-Вознесенки и Максимова Ростовской области РФ.

Украинские пограничники и бойцы Нацгвардии, не имея тяжелого вооружения, отступили, отметил Лысенко. Также с целью сохранения жизни украинских военных и перегруппировки сил и средств приказом командования АТО из Новоазовска были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Государственной пограничной службы. Ближе к вечеру обе российские колонны вошли в Новоазовск.

Лысенко также сообщил, что на Мариупольском направлении силами и средствами объединенных сил АТО продолжается усовершенствование инженерно-фортификационного оборудования блокпостов и опорных пунктов и осуществляются профилактические мероприятия на территории города Мариуполь.