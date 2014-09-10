Польские эксперты прогнозируют три сценария развития событий в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом аналитики рассказали журналистам в среду в Варшаве.

Один из экспертов PISM Евгений Воробьев оценил вероятность такого сценария в 50%, отметив, что его реализация была бы выгодной для россиян, потому что потенциальные достижения, скорее всего, перекрыли бы потери от такой операции.

В частности, Россия могла бы сэкономить 6-8 млрд долларов на строительство моста через Керченский пролив и получила бы коридор для обеспечения Крыма, который зимой может столкнуться с серьезными проблемами из-за своей зависимости от материковой Украины.

По оценкам PISM, Россия для реализации такого плана будет требовать дополнительно по меньшей мере 20 тысяч военных, а его успешность будет зависеть от того, сможет ли украинская армия защитить Мариуполь.

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Воробьев считает, что, скорее всего, россияне могут начать реализовывать этот план накануне запланированных на октябрь парламентских выборов, чтобы усилить нестабильность в Украине.

Его коллега Станислав Секриеру отметил, что россияне, несмотря на миролюбивые декларации, продолжают наращивать свое военное присутствие в этом регионе и, действительно, могут молниеносно провести такую военную операцию, захватив нужную им территорию "даже за несколько дней".

"Я верю в то, что вижу, а не в то, что они говорят", - сказал эксперт, комментируя возможность достижения длительного перемирия, которое было объявлено сторонами в прошлую пятницу.

Он тоже назвал достигнутые договоренности "очень шаткими", отметив, что они могут быть нарушены практически в любой момент.

Возможность еще двух сценариев, которые могут быть реализованы в ближайшие полгода, эксперты оценили в 30 и 10 процентов, соответственно.

Первый из них предусматривает пробитие Россией коридора вплоть до Приднестровья, а второй - захват всей левобережной Украины, включая Киев. При этом, при реализации обоих сценариев, по мнению экспертов, россияне больше теряют, чем выигрывают.

Для этих операций необходимо привлечение от 50-70 до более 100 тысяч российских военных, и их реализация повлечет за собой значительно более серьезные, чем введенные ранее санкции западного мира против России, среди которых даже эмбарго на поставки энергоносителей - ключевого сектора российской экономики.

Кроме этого, такие операции могут привести к нестабильности в самой РФ из-за большого количества жертв среди российских солдат, которые бы принимали в них участие.

"В таком случае количество жертв составляло бы уже тысячи", - сказал Воробьев, отметив, что, по последним оценкам, на Донбассе погибло от 100 до 200 российских военнослужащих.

Аналитик отметил, что Европейский Союз, который уже заявил, но еще не ввел новые санкции против России, может определить "красной линией" для их реализации широкомасштабную атаку россиян на Мариуполь, поскольку это стало бы очевидным нарушением достигнутого на прошлой неделе перемирия.