СМИ: через Лутугино прошла колонна военной техники боевиков
16:07, 15 октября 2014Политика
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Через Лутугино вчера прошла большая колонна военной техники.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию своих знакомых из числа очевидцев.
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"Колонна направлялась в сторону севера Луганской области. Туда, где ситуацию контролируют украинские власти, добавлю от себя", - написал журналист.
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