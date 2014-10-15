СМИ: через Лутугино прошла колонна военной техники боевиков

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию своих знакомых из числа очевидцев.

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"Колонна направлялась в сторону севера Луганской области. Туда, где ситуацию контролируют украинские власти, добавлю от себя", - написал журналист.