СМИ: через Лутугино прошла колонна военной техники боевиков

16:07, 15 октября 2014
Политика
0 0

Через Лутугино вчера прошла большая колонна военной техники.

REUTERS

 Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию своих знакомых из числа очевидцев.

Читайте такжеБоевики обстреляли два села на Луганщине

"Колонна направлялась в сторону севера Луганской области. Туда, где ситуацию контролируют украинские власти, добавлю от себя", - написал журналист.

Post by Роман Бочкала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter