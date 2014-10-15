Украинских военных пытаются спасти из окружения в районе Бахмутки - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель группы «Информационное сопротивление», координатор Военного совета политической партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук сегодня сообщил журналистам.

"Действительно, 32-й блокпост (Нацгвардии) был блокирован. Артиллерией обработали "зеленку" (место расположения боевиков в лесном массиве), откуда велся огонь, и сейчас уже наша бронегруппа фактически в этом районе действует, чтобы разблокировать это окружение", - сказал Тымчук.

Читайте такжеВ СНБО опровергают информацию об окружении в районе Бахмутки: "Там продолжается бой"

Как сообщал УНИАН, 14 октября около 12.00 террористы напали на блокпост Нацгвардии у Бахмутки на Луганщине, 1 боец погиб и 5 были ранены.

Сегодня, 15 октября, председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что бой под Бахмуткой длился всю ночь, есть убитые, раненые и взятые в плен боевиками украинские военные. По данным Москаля, ночью боевики снова обстреляли, а затем окружили местность вблизи 31-го и 32-го блокпостов Нацгвардии в районе Бахмутки, после чего начался бой.

На утро среды, 15 октября, достоверной информации о ситуации нет, но известно, что в окружении оказались 112 бойцов Вооруженных сил и Нацгвардии, сообщал Москаль.

По данным Москаля, ряд раненых и контуженных военных попали в плен, среди них - один командир батальона.

Вместе с тем сегодня днем в Совете национальной безопасности и обороны опровергли информацию об оцеплении украинских военных на блокпосту в районе Бахмутки.

"Сейчас там идет бой. Окружением это назвать нельзя, поскольку туда можно доставить подкрепление, боеприпасы, а также помочь огневым прикрытием", - сказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.