В Черкасской области украли 14 печатей участковых комиссий

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор общественного наблюдения гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Захар Колисниченко, удалось выяснить, что 13 октября члены ОИК закрыли кабинет, где хранились печати УИК, однако их не положили в сейф. В окружной комиссии в целом исчезло 14 печатей для города Ватутино.

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Окружная комиссия вызвала милицию и прокуратуру. После этого был проведен обыск квартиры председателя ОИК. Кроме того, Центральная избирательная комиссияуже дала распоряжение изготовить дубликат печатей. Председатель ОИК ситуацию комментировать отказывается, и считает, что кражу устроили специально, сообщают в ОПОРЕ.