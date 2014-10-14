ЦИК зарегистрировала 53 официальных наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Среди зарегистрированных наблюдателей представители от Германии и Швеции, а также Международного Республиканского Института и Международного экспертного центра избирательных систем (ІСЕS).

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Кроме того, ЦИК на выполнение судебного решения Высшего административного суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты самовыдвиженца по 95 избирательному округу Жернового А.C.