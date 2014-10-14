ЦИК зарегистрировала 53 официальных наблюдателей
22:44, 14 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 53 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах.
ЦИК зарегистрировала 53 официальных наблюдателей / pravo-znaty.org.ua
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
Среди зарегистрированных наблюдателей представители от Германии и Швеции, а также Международного Республиканского Института и Международного экспертного центра избирательных систем (ІСЕS).
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Кроме того, ЦИК на выполнение судебного решения Высшего административного суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты самовыдвиженца по 95 избирательному округу Жернового А.C.
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