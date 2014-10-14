В Украине прошли марши в честь дня УПА: как это было (фоторепортаж, видео)
Сегодня, 14 октября, в 72-ю годовщину создания УПА, в крупных городах Украины прошли марши.
В Киеве мероприятие началось от памятника Тарасу Шевченко в парке имени поэта. По предварительным оценкам, в шествии приняли участие около тысячи человек, среди были люди в камуфляжной форме с шевронами “Правого сектора”.
Участники мероприятия вспомнили героев Небесной сотни, воинов УПА и бойцов сил АТО, которые погибли на востоке Украины, в том числе и из батальона «Азов», воины которого в количестве почти 200 человек также принимали участие в мероприятии.
Киев. ПС и Азов pic.twitter.com/HP8jzjO1HI
- Banderivka_ (@kseni_mk) October 14, 2014
В то же время, в Харькове, по данным издания 057.ua на площади Конституции собралось около 5 тысяч человек. Они спели песню "Воины света" и колонной двинулись к площади Свободы. По дороге участники шествия скандировали патриотические лозунги и жгли файеры. Колонну участников сопровождали не менее 8 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.
#МаршГероев#Харьков#Харьков Скандируя патриотические лозунги, люди выстраиваются в колонну. pic.twitter.com/IvyMe5b9PM
- StudMedia Kharkov (@StudMedia) October 14, 201
На площади Свободы патриоты почтили минутой молчания память всех Героев, погибших в боях за Украину. #Харьков#Харьковpic.twitter.com/Qw9PriH2Px
- StudMedia Kharkov (@StudMedia) October 14, 2014
Одесситы также собрались в центре города по случаю годовщины УПА. Как сообщал УНИАН, более 100 человек пришли в Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Они пришли с флагами Украины и красно-черными флагами. Среди участников акции, в основном, молодые люди - парни и девушки.
@euromaidan Одесса сегодня! pic.twitter.com/m2MdQI2YQU
- НеХуйовый журналист (@AlexRychkoff) October 14, 2014
Справка УНИАН. Украинская повстанческая армия была создана 14 октября 1942. С 2005 года в Украине официально празднуются годовщины создания УПА и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который также приходится на этот день.