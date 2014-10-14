В Украине прошли марши в честь дня УПА: как это было (фоторепортаж, видео)

В Киеве мероприятие началось от памятника Тарасу Шевченко в парке имени поэта. По предварительным оценкам, в шествии приняли участие около тысячи человек, среди были люди в камуфляжной форме с шевронами “Правого сектора”.

Участники мероприятия вспомнили героев Небесной сотни, воинов УПА и бойцов сил АТО, которые погибли на востоке Украины, в том числе и из батальона «Азов», воины которого в количестве почти 200 человек также принимали участие в мероприятии.

В то же время, в Харькове, по данным издания 057.ua на площади Конституции собралось около 5 тысяч человек. Они спели песню "Воины света" и колонной двинулись к площади Свободы. По дороге участники шествия скандировали патриотические лозунги и жгли файеры. Колонну участников сопровождали не менее 8 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов.