СМИ: В Харькове на Марш Героев вышли около 5 тысяч человек (фото)
В Харькове начался марш Героев, участники которого прошли колонной от площади Конституции до площади Свободы.
Как передает местное издание 057.ua, на площади Конституции собралось около 5 тыс. человек. Они спели песню "Воины света" и колонной двинудись к площади Свободы. По дороге участники шествия скандировали патриотические лозунги и жгли фаеры. Колонну участников сопровождали не менее 8 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает независимое студенческое СМИ StudMedia Kharkov.
Собравшиеся держат в руках флаги Украины, батальона "Азов", "Правого сектора" , и Черноморского флота.
Присутствующим раздают свечи, которые зажгут в память о героях АТО.
Как сообщал УНИАН, активисты политической партии "Правый сектор" начали шествие по улицам Киева по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии.
#МаршГероев#Харьков#Харків Скандируя патриотические лозунги, люди выстраиваются в колонну. pic.twitter.com/IvyMe5b9PM
— StudMedia Kharkov (@StudMedia) 14 октября 2014