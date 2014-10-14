СМИ: В Харькове на Марш Героев вышли около 5 тысяч человек (фото)

19:21, 14 октября 2014
Общество
2 0

В Харькове начался марш Героев, участники которого прошли колонной от площади Конституции до площади Свободы.

На марш Героев в Харькове собрал 5 тыс. человек / фото StudMedia Kharkov
 

Как передает местное издание 057.ua, на площади Конституции собралось около 5 тыс. человек. Они  спели песню "Воины света" и колонной двинудись к площади Свободы. По дороге участники шествия скандировали патриотические лозунги и жгли фаеры. Колонну участников сопровождали не менее 8 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает независимое студенческое СМИ StudMedia Kharkov.

Участники прошлись по центру города / фото StudMedia Kharkov

Собравшиеся держат в руках флаги Украины, батальона "Азов", "Правого сектора" , и Черноморского флота.

Присутствующим раздают свечи, которые зажгут в память о героях АТО.

фото StudMedia Kharkov
фото StudMedia Kharkov
фото StudMedia Kharkov

Как сообщал УНИАН, активисты политической партии "Правый сектор" начали шествие по улицам Киева по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии.

фото StudMedia Kharkov
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter