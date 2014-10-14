СМИ: В Харькове на Марш Героев вышли около 5 тысяч человек (фото)

Как передает местное издание 057.ua, на площади Конституции собралось около 5 тыс. человек. Они спели песню "Воины света" и колонной двинудись к площади Свободы. По дороге участники шествия скандировали патриотические лозунги и жгли фаеры. Колонну участников сопровождали не менее 8 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает независимое студенческое СМИ StudMedia Kharkov.

Собравшиеся держат в руках флаги Украины, батальона "Азов", "Правого сектора" , и Черноморского флота.

Присутствующим раздают свечи, которые зажгут в память о героях АТО.

Как сообщал УНИАН, активисты политической партии "Правый сектор" начали шествие по улицам Киева по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии.