Только канадские наблюдатели решились приехать на выборы в Луганскую область

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации, большинство международных наблюдателей фактически проигнорировали парламентскую кампанию в Луганской области из-за боевых действий и, как следствие, невозможности обеспечения личной безопасности.

Читайте такжеИз 5 млн избирателей на Донбассе проголосовать смогут лишь 2 млн"Единственные, кто отважился приехать в область - представители Канадской Миссии Наблюдения CANEOM, долгосрочные наблюдатели Стивен Рой и Роман Базикалов", - сказано в сообщении.

В понедельник председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль провел встречу с канадскими наблюдателями. И хотя ОГА не является субъектом выборов и не может вмешиваться в избирательный процесс, Москаль заверил, что в случае необходимости администрация окажет содействие в работе наблюдателей.