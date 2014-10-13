Московский суд запретил адвокатам Сенцова разглашать детали его дела

Мосгорсуд оставил в силе запрет адвокатам украинского режиссера Олега Сенцова на комментарии по делу о подготовке терактов в Крыму, передает ТАСС.

Ранее следователь запретил защите Сенцова разглашать подробности дела, позже этот запрет подтвердил Лефортовский суд Москвы, и сегодня, 13 октября, после решения Мосгорсуда запрет вступил в силу.

Мосгорсуд также признал законным отказ следователя предоставить защите некоторые из материалов дела.

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Защита Сенцова считает действия следствия нарушением своих прав и заявляет, что вследствие этого ограничены возможности Сенцова в доказании невиновности.

Сам Сенцов принял участие в рассмотрении жалоб в режиме видеоконференции из СИЗО, он не вставал при входе и выходе судьи, а также отказался отвечать на большую часть вопросов.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Сенцова в ночь на 11 мая в Симферополе. После этого он был этапирован из Крыма российскими спецслужбами в следственный изолятор «Лефортове» в Москве. ФСБ обвинила Сенцова в подготовке террористического акта, во время которого якобы должны были взорваться памятник Ленину в Симферополе, мемориал Вечного огня и офисы крымских пророссийских организаций.

29 сентября Лефортовский районный суд Москвы продлил до 11 января 2015 срок содержания под стражей Сенцова.