Возле поселка Смелое силы АТО помешали развертыванию блокпоста боевиков

Решительные действия украинских подразделений рассеяли боевиков, "определенный участок остается под нашим контролем", сообщает пресс-центр АТО.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что "в районе Талаковки вблизи Мариуполя, боевики обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции сил АТО. Ответным огнем огневые точки боевиков нейтрализованы. Потерь среди украинских военнослужащих нет".

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Также в пресс-центре сообщили, что "неконтролируемые террористические вооруженные формирования неоднократно обстреляли позиции сил АТО в районе населенных пунктов Авдеевка, Дебальцево, Чернухино, ТЭС в городе Счастье. Для обстрела наших сил в районе Коммуны боевики применили РСЗО БМ-21 "Град"".

"После артиллерийской подготовки боевики атаковали донецкий аэропорт. Штурм отбит, объект под нашим контролем. За минувшие сутки уничтожено 12 боевиков, бронеавтомобиль "Тигр" и танк", - подчеркивается в сообщении.