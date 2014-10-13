В зоне АТО на востоке Украины боевики постоянно атакуют Донецкий аэропорт, Дебальцево и Ясиноватский район.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В зоне проведения АТО активность террористов локализована приблизительно в 5 точках, где постоянно происходят нападения и провокации», - отметил он.

«В частности, это Донецкий аэропорт, окраины города Дебальцево, а также Ясиноватский район, в котором зафиксировано оживление действий террористов», - добавил Лысенко.