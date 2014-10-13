Боевики постоянно атакуют Донецкий аэропорт, Дебальцево и Ясиноватский район
13:48, 13 октября 2014Общество
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Боевики постоянно атакуют пять точек, среди которых - аэропорт в Донецке.
Боевики не прекращают атаки на Донецкий аэропорт / Фото с сайта боевиков
В зоне АТО на востоке Украины боевики постоянно атакуют Донецкий аэропорт, Дебальцево и Ясиноватский район.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В зоне проведения АТО активность террористов локализована приблизительно в 5 точках, где постоянно происходят нападения и провокации», - отметил он.
«В частности, это Донецкий аэропорт, окраины города Дебальцево, а также Ясиноватский район, в котором зафиксировано оживление действий террористов», - добавил Лысенко.
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