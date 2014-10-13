Боевики за сутки более 50 раз обстреляли силы АТО из "Градов", минометов и танков - Тымчук
Для нанесения огневых ударов боевики использовали стрелковое оружие, минометы, ствольную артиллерию и танки.
За минувшие сутки российские войска и боевикиболее 50 раз нарушили режим тишины.
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Как минимум 10 обстрелов позиций сил АТО были осуществлены из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Для нанесения огневых ударов боевики также использовали стрелковое оружие, минометы, ствольную артиллерию и танки", - пишет он.
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Эксперт отмечает также в том числе, что:
- 12 раз террористические войска обстреляли окраины г. Дебальцово,
- 5 раз были атакованы украинские подразделения в н.п. Пески,
- по 4 огневых удара боевики нанесли по кургану Острая Могила и аэропорту Донецк.
- по 3 раза обстреляны позиции сил АТО в районе н.п. Никишино, Тоненькое, Донецкое.
Также были атакованы блокпосты и опорные пункты украинских войск вблизи н.п. Чернухино, Редкодуб, Талаковка, Новокалиново, Марьинка, Попасная, Заможное.