Боевики расстреляли "скорую помощь" под Широким, три человека погибли (перехват переговоров)

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook. Также он выложил запись перехваченных переговоров боевиков.

"10 октября боевики расстреляли возле Широкого под Мариуполем скорую помощь. Погибло три человека. Как обычно, негодяи пытаются скрыть свое преступление. МВД публикует перехват телефоных переговоров бандитов. Донбасс должен знать своих "героев", - написал Аваков

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