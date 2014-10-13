Национальный экзит-пол на выборах в Раду будет стоить $184 тыс.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Ирина Бекешкина. По ее словам, консорциум "Национальный экзит-пол-2014", в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова, заявили о своем желании первыми провести экзит-пол.

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"155 тыс. условных единиц - это полевой этап, и 184 - все, учитывая медиакомпонент, публикации и все остальное", - сказала Ирина Бекешкина, добавив, что $184 тыс. - это общий бюджет для проведения экзит-пола, а $155 тыс. относятся к полевому этапу исследования.

По словам Ирины Бекешкиной, больше всего средств поступило от Европейского союза, а именно - 60 тыс. евро.

Экзит-пол будут финансировать - международный фонд "Возрождение", программа Matra посольства Нидерландов в Украине, Национальный фонд поддержки демократии (США), PACT (проект UNITER), а также Евросоюз.

Кроме того, она сообщила, что есть наблюдательный совет, перед которым необходимо отчитываться о проведенной работе, в том числе о финансах.