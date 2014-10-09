Из 5 млн избирателей на Донбассе проголосовать смогут лишь 2 млн

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил на встрече с делегацией Специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за внеочередными выборами народных депутатов Украины 26 октября 2014 года во главе с председателем Европейской Демократической фракции в ПАСЕ Кристофером Чоупом, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с внеочередными парламентскими выборами.

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Председатель ЦИК остановился на вопросах регистрации кандидатов в народные депутаты как в общегосударственном многомандатном округе, так и в одномандатных избирательных округах. Речь шла и о создании окружных и участковых избирательных комиссий, а также об организации обучения их членов.

Отдельно Охендовский акцентировал внимание делегации ПАСЕ на ситуации с подготовкой проведения выборов в Донецкой и Луганской областях, часть территории которых контролируют незаконные вооруженные формирования террористических организаций - так называемых «ДНР» и «ЛНР». Так, по его словам, есть надежда, что в Донецкой области выборы состоятся в 13 из 21 одномандатного округа. По предварительным расчетам, из 3 млн 400 тыс. избирателей, зарегистрированных в этом регионе, проголосовать на избирательных участках по месту жительства будут иметь возможность ориентировочно 1 млн 460 тыс. человек.

"Очевидная диспропорция между количеством избирательных округов, где возможно провести выборы, и количеством избирателей, которые смогут принять в них участие, объясняется тем, что, к сожалению, в отдельных ОВО голосование может состояться лишь на нескольких избирательных участках", - отметил председатель ЦИК.

Что касается Луганской области, то здесь, как отметил Охендовский, на сегодня видится возможность проведения выборов в 5 из 11 одномандатных избирательных округов. А принять участие в голосовании, опять же по предварительным данным, будут иметь возможность около 560 тыс. избирателей из 1 млн 800 тыс. зарегистрированных на Луганщине.

Также председатель ЦИК затронул вопрос по обеспечению безопасности проведения выборов на Донбассе.

Кроме того, по словам Охендовского, не менее актуальной на сегодня проблемой остается и вопрос обеспечения участия в голосовании военнослужащих, которые выполняют задачи в рамках антитеррористической операции на Донбассе. Для этого необходимо внести изменения в Закон "О выборах народных депутатов Украины", учитывая и то, что у многих из них при себе нет паспортов - только военные билеты.

«Соответствующий законопроект № 4531а "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащей организации и проведения выборов народных депутатов Украины" был зарегистрирован в парламенте еще в августе. И он несколько раз ставился на голосование. Однако максимально набрал лишь 179 голосов из 226 необходимых. В этом контексте следует напомнить, что во время внеочередных президентских выборов Верховная Рада оперативно реагировала на предложения Комиссии относительно внесения изменений в избирательное законодательство в соответствии с ситуацией, которая складывалась. К сожалению, сейчас соответствующие изменения, в том числе и те, что касаются безопасности, до настоящего времени остаются не принятыми», - сказал председатель ЦИК.

Поэтому, по его словам, комиссия продолжает ожидать принятия Верховной Радой Украины на ближайшем пленарном заседании - 14 октября - закона, который будет касаться ряда очень важных процедур в день голосования и в последующие дни. Они, прежде всего, необходимы для обеспечения безопасности голосования, транспортировки избирательной документации, решение вопросов погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, других вопросов, связанных с особенностями подготовки выборов в Донецкой и Луганской областях.

Зато, если Верховная Рада не примет указанные изменения, то ЦИК будет вынуждена урегулировать вопрос самостоятельно.

Ранее ЦИК разрешила избирателям Донбасса временно изменить место голосования.

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На внеочередные выборы народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 404 официальных наблюдателей от трех государств и 7 международных организаций.