Блок Порошенко может поддерживать кандидатов от других партий и беспартийных - Луценко

Об этом заявил на пресс-конференции в Днепропетровске глава партии Юрий Луценко.

"Последние недели идут разговоры о том, что на некоторых мажоритарных округах наша партия не выставила единого кандидата. Те, кто переживает по этому поводу, должны вспомнить, что есть "Народный фронт", "Батькивщина" и другие политические силы, которые являются нашими партнерами. Если мы знаем, что в округе может победить, например, представитель "Народного фронта", мы его поддержим. Также мы поддерживаем беспартийных ", - сказал он.

Читайте такжеПятипроцентный барьер в парламент преодолевают пять партий - опросВ частности, в Блоке Порошенко собираются поддержать на выборах заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Бориса Филатова, который идет в Верховную Раду по избирательному округу №27 как самовыдвиженец.

«Официальная позиция «Блока Петра Порошенко» и меня как лидера этой политической силы - это поддержка Бориса Филатова как нашего ближайшего союзника и очень важной политической фигуры в Днепропетровской области. Мы поддерживаем его и считаем, это принципиальный знак единства всех проукраинских сил, независимо от того, представляют они партию или беспартийное общество», - заявил Луценко.