Новый губернатор Донетчины готов к переговорам с так называемой «ДНР»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко выразил готовность к переговорам с представителями так называемой «Донецкой народной республики», поскольку существует много сложных вопросов о зоне ответственности обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Святогорске на своей первой в должности главы ОГА пресс-конференции.

«Я буду вести с ними (с «ДНР» - УНИАН) переговоры. Если эти переговоры будут конструктивными, я готов к переговорам. Очень много вопросов сегодня после первого совещания. Есть те вопросы, в которых сложно разделить зону ответственности представителей «ДНР» и нашу», - отметил Кихтенко.

Он пояснил, что «вопросы там есть абсолютно разные, касающиеся образования, медицины, здравоохранения, социальной защиты». «То есть, мы же не можем бросить, оставить своих людей там и забыть, что мы отвечаем за их социальную защиту. Поэтому мы будем ставить эти вопросы обоюдно», - подчеркнул Кихтенко и добавил: «А как это будет – жизнь покажет».

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