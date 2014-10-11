Ликвидация ЕврАзЭС является моральной победой Украины над Путиным - Геращенко
В Министерстве внутренних дел Украины считают моральной победой нашего государства ликвидацию Евразийского экономического сообщества.
Об этом в эфире телеканала ТВі заявил советник главы МВД Антон Геращенко, пишет Gazeta.ua.
"Если у Путина корова сдохла, то украинцам хорошо. Как минимум приятно, что проект Путина потерпел полное банкротство и крах", - отметил Геращенко.
Он напомнил, что еще год назад украинцы переживали, чтобы Украину не затянули в ЕврАзЭС.
"Теперь тянуть уже некуда. Это - моральная победа Украины, которая показала, что без нас никакие проекты подобного рода не могут быть. Особенно проекты, основанные на воле одного человека, который хотел подчинить себе другие страны", - подчеркнул советник министра.
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Напомним, главы государств Евразийского экономического сообщества в пятницу подписали соглашение "О прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества", а также решение о мероприятиях, связанных с прекращением деятельности органов ЕврАзЭС.
Был также подписан ряд документов об исполнении бюджета группировки, в частности о бюджетах 2013 и 2014 годов.