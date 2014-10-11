Ликвидация ЕврАзЭС является моральной победой Украины над Путиным - Геращенко

Об этом в эфире телеканала ТВі заявил советник главы МВД Антон Геращенко, пишет Gazeta.ua.

"Если у Путина корова сдохла, то украинцам хорошо. Как минимум приятно, что проект Путина потерпел полное банкротство и крах", - отметил Геращенко.

Он напомнил, что еще год назад украинцы переживали, чтобы Украину не затянули в ЕврАзЭС.

"Теперь тянуть уже некуда. Это - моральная победа Украины, которая показала, что без нас никакие проекты подобного рода не могут быть. Особенно проекты, основанные на воле одного человека, который хотел подчинить себе другие страны", - подчеркнул советник министра.

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Напомним, главы государств Евразийского экономического сообщества в пятницу подписали соглашение "О прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества", а также решение о мероприятиях, связанных с прекращением деятельности органов ЕврАзЭС.

Был также подписан ряд документов об исполнении бюджета группировки, в частности о бюджетах 2013 и 2014 годов.