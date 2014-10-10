Порошенко проверяет окопы в 32 километрах от Донецка (фото)

Об этом сообщил Президент в своем Твиттере.

Проинспектировал фортификационные укрепления украинской армии в 32 км от Донецка pic.twitter.com/XNdYt5BmDw - Петр Порошенко (@poroshenko) October 10, 2014

"Проинспектировал фортификационные укрепления украинской армии в 32 км от Донецка", - написал Порошенко.

Читайте такжеСМИ: Порошенко назначил главой ДонОГА Кихтенко

Как сообщал УНИАН, Президент Петр Порошенко планировалсегодня посетить Донбасс.

Конкретное время и подробности визита не разглашаются из соображений безопасности, но есть информация, что встреча запланирована на 18:00 в городском доме культуры в Северодонецке лишь в 20 километрах от зоны антитеррористической операции.