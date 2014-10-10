Порошенко может сегодня поехать в Северодонецк
12:47, 10 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко сегодня может посетить Донбас.
Ожидается, что президент официально представит нового главу Луганской ОДА Геннадия Москаля / Фото: УНИАН
Ожидается, что президент официально представит Геннадия Москаля, который еще месяц назад был назначен главой Луганской ОГА, пишет ТСН.
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Конкретное время и подробности визита не раскрываются из соображений безопасности, но есть информация, что встреча запланирована на 18:00 в городском доме культуры в Северодонецке всего в 20 километрах от зоны антитеррористической операции.
Ранее сообщалось, что на саммит СНГ вместо Порошенко может отправиться украинский посол.
Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Луганщину
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