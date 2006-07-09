Французы уверены в победе над итальянцами в финале ЧМ 2006

Почти девять из 10 французов уверены в победе своей сборной в воскресном финале чемпионата мира по футболу над сборной Италии, показывают результаты опроса газеты Le Parisian.

Как передает Рейтер, из 513 опрошенных 86% полагают, что их сборная одержит победу в Берлине, и лишь 5% считают, что ей этого не удастся.

Люди моложе 30 лет являются наиболее страстными поклонниками сборной - из их числа ей предрекают победу 92%. Менее уверены в успехе "трехцветных" пенсионеры и жители сельских районов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в матче сборных Франции и Италии определится победитель чемпионата мира 2006 года.