В ЦИК надеются, что 14 октября ВР рассмотрит изменения к Закону о выборах народных депутатов



Как сообщает УНИАН, об этом в эфире «5 канала» заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Он, в частности, отметил, что в настоящее время закон о выборах народных депутатов абсолютно неадаптированных к тем реалиям в которых приходится готовить внеочередные выборы народных депутатов Украины.

Именно поэтому, по словам председателя ЦИК, комиссия еще в начале избирательного процесса настаивала на необходимости внесения целого ряда изменений в закон о выборах народных депутатов и напомнил, что в ВР был зарегистрирован соответствующий проект закона, но народные депутаты отклонили его.

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Поэтому, по словам Охендовского, пока остается необходимость внесения в закон изменений, которые будут касаться в первую очередь вопросов погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, которые в Донецкой и Луганской областях не дойдут до избирателей, вопросов безопасности избирательных участков в день голосования, безопасности транспортировки избирательной документации.

Также, как отметил председатель комиссии, не урегулирован и вопрос голосования военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в Донецкой и Луганской областях.

«На выборах президента ВР пошла нам на встречу и достаточно быстро и оперативно реагировала на те вызовы, которые возникали во время избирательного процесса. Сейчас мы видим со стороны ВР, абсолютное нежелание пока, к сожалению, вносить любые изменения в закон о выборах народных депутатов. Но я думаю, что в отличие от той ситуации, которая была в начале сентября, сейчас уже всем абсолютно понятно, что внеочередные выборы народных депутатов, обязательно состоятся 26 октября и те политические силы, которые еще ​​в начале сентября говорили о необходимости отменить, отложить выборы или о невозможности их проведения, сейчас выдвинули своих кандидатов. Я думаю, что сейчас все народные депутаты, заинтересованные в том, чтобы закон был максимально адаптирован к существующим реалиям подготовки выборов и в том, чтобы он позволил провести свободные, честные, справедливые, прозрачные и демократические выборы в нашем государстве", - сказал Охендовский.

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"Мы надеемся, что на пленарном заседании 14 октября, которое состоится фактически за неделю, ВР сможет все же рассмотреть соответствующий проект, а ЦИК готова сократить объем своих предложений, поскольку определенные процедуры уже у нас за плечами и, возможно, не стоит их менять, но вопрос погашения избирательных бюллетеней, голосование военнослужащих в зоне АТО, вопросы безопасности, безусловно, нуждаются в рассмотрении ВР. Далеко не во всех случаях ЦИК в пределах своей компетенции, может решить такие вопросы... Нам, действительно, нужно урегулирование целого ряда вопросов на уровне закона», - подчеркнул он.