Кабмин увеличит нормы обеспечения военнослужащих

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Мы примем специальное постановление, очень бытовое, но важное. Об увеличении "норм положенности". Это значит, что еще из СССР эти нормы для военнослужащих не менялись. Например, по ним военнослужащему предусмотрена одна пара носков на полгода. Мы это изменим, чтобы солдаты имели теплое белье, теплые носки, берцы и все, что мы закупили, будет находиться в законном пространстве", - сказал министр.

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Кроме того, министр добавил, что, по его расчетам, одеть и вооружить одного бойца, то есть дать ему все - от носков до гранатомета - необходимо 132 тыс. грн.