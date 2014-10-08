Кадровые военные говорят, что против армии ведется информационная война

Об этом командиры нескольких военных подразделений рассказали на пресс-конференции в среду в Киеве, пишет Украинская правда.

В частности руководитель 73-й штурмовой бригады центра спецопераций ВСУ Эдуард Шевченко опроверг информацию о гибели сотен украинских военных во время операции по взятию города Дзержинск летом этого года.

По его словам, операция по взятию города заняла 27 минут, после чего украинским военным пришлось удерживать город в очень неравных условиях.

"Было "жарко". Но мы вышли с тремя ранеными, поэтому я хочу развеять миф о том, что в Дзержинске полегли сотни наших ребят", - сказал он.

Шевченко также высказался в поддержку председателя Генштаба Виктора Муженко, с которым был знаком еще до назначения последнего на руководящую должность в штабе.

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По словам Шевченко, упреки в адрес руководства Генштаба и Минобороны являются элементами информационной войны, чтобы посеять раздор и нарушить координацию внутри Вооруженных сил и способствовать потере доверия народа к армии.

"До сих пор из того, что он планировал, у меня не было ни одной потери. Раненые были, контуженые были, но потерь не было", - сказал командир.

Кроме того Шевченко призвал людей, которые не имеют отношения к военному делу, не выступать в роли экспертов из событий на которых они не понимают:

"Я не могу, например, оценивать работу шахтера - я не шахтер, и парикмахера - я не парикмахер.

В свою очередь начальник управления разведки оперативного командования "Север" Юрий Блишун опроверг информацию о якобы существовании "котла" в аэропорту Луганска.

По его словам, первую попытку прорваться к населенным пунктам возле аэропортов российские десантники совершили еще 1 июня, а 20 августа украинские военные получили первое подтверждение присутствия российских военных в виде их документов.

"Если бы российский десант тогда прорвался в Георгиевку, то подразделения в луганском аэропорту могли быть заблокированы. Но 24 тая бригада и подразделение "Шторм" отбили атаки, поэтому никаких "котлов" в аэропорту не было ", - сказал Блишун.

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"Командир 80-й бригады, будучи раненым, оставался вместе с бойцами в аэропорту в приказ выходить, а затем с минимальными потерями вывел свои подразделения", - добавил он.

В свою очередь министр обороны Валерий Гелетей отметил что "пока военные занимались своими делами, они не заметили "информационной войны" и призвал журналистов пользоваться официальной информацией о ситуации в зоне боевых действий.

В свою очередь журналисты указали Гелетею на недостаток информации от его ведомства и военных и попросили наладить работу пресс-службы.

Кроме двух вышеуказанных командиров подразделений в пресс-конференции приняли участие начальник штаба командования ВДВ Сергей Кривонос, командир 95-й аэромобильной бригады Михаил Забродский, командир 25-й бригады Юрий Содоль, заместитель командира 30-й отдельной механизированной бригады Сергей Заболотный а также неназванный руководитель одного из разведывательных подразделений, присутствовавший на пресс-конференции в балаклаве.