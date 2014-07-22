Убегая из Дзержинска, террористы "на прощание" расстреляли мэрию с танка

Небольшая группа, около 20 спецназовцев Вооруженных сил Украины зашли в центр города, где завязалась перестрелка с террористами. 5 боевиков были задержаны солдатами, передает ТСН.

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Затем спецназовцы зашли в здание госадминистрации, где удалось освободить, то ли пленных, то ли заложников "Донецкой народной республики".

Впоследствии спецназовцы поднялись на крышу здания, где сорвали флаг так называемой ДНР. Террористы же попытались контратаковать. Они подогнали танк и БТР - и стали обстреливать здание прямой наводкой. Постройка загорелась, ситуация стала критической.

Ответным огнем из гранатометов украинские военные обезвредили танк. Террористы вынуждены были отступить. В городе работают военные, которые зачищают Дзержинск от тех террористов, которые не успели убежать в соседние Донецк и Горловку.

Ранее сообщалось, что советник Авакова "рассекретил" список городов, которые освободят от террористов в ближайшие дни.