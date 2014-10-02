Financial Times: "Замороженный конфликт" в Украине продолжает разгораться

Об этом пишет в своей статье, которая называется «Замороженный конфликт» в Украине продолжает разгораться», опубликованной в британской газете Financial Times Роман Олеарчик.

«Похоже это на прекращение огня, как вам кажется?», – спрашивает снайпер, пожав плечами.

В Донецке, в крупнейшей повстанческой цитадели в восточной Украине, в среду погибло, по меньшей мере, 10 человек, когда снаряды с «Градов» приземлились возле маршрутки и рядом со школой – в чем украинские военные и поддерживаемые Россией повстанцы обвиняют друг друга.

Ситуация в Дебальцево и в Донецке дает ясно понять, что через четыре недели после того, как представители украинских, российских властей и повстанцев подписали соглашение о прекращении огня, которое должно было положить конец боевым действиям, которые продолжаются уже пять месяцев, война все еще бушует на некоторых территориях восточной Украины.

Тем не менее, хотя ситуация на востоке постоянно меняется, аналитики и обозреватели все больше видят в ней очертания чего-то знакомого: замороженного конфликта, в котором повстанцы и их российские покровители получают контроль над некоторыми территориями.

С начала конфликта аналитики и дипломаты предупреждали о возможности такого исхода, указывая на Молдову в качестве примера. С помощью Москвы русскоязычные сепаратисты сумели вырезать из ее территории анклав – Приднестровье – в начале 1990-х после короткой войны с правительством. Приднестровье превратилось в заброшенное, автономное, но непризнанное государство.

Украина все еще может вернуться к полномасштабной войне. Но зона замороженного конфликта начала обретать четкие очертания, особенно учитывая то, что две недели назад обе стороны договорились отвести тяжелую технику на 15 км. от «линии контакта», создав 30-километровую буферную зону.

Районы, которые находятся под контролем повстанцев, это лишь часть административной территории Донецкой и Луганской областей, на которые приходится в совокупности около 15 % объема производства Украины, и где проживает более 5 млн. человек из 45-миллионного населения страны. Но на этой территории находятся некоторые из самых больших населенных пунктов и наиболее важных шахт и металлургических заводов.

Джуди Демпси из Фонда Карнеги за международный мир сказала, что Петр Порошенко, президент Украины, «де-факто отдал контроль над частью своей страны, которая станет новой площадкой для политических игр России».

С ней соглашаются и другие, утверждая, что Владимир Путин, президент России, теперь может использовать восточный регион для того, чтобы помешать Порошенко стабилизировать обстановку в стране и установить более тесные связи с Западной Европой.

«Конечная цель Путина неясна; и от этого все становится еще более неопределенным и опасным», – сказал Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета. «Это может закончиться компромиссом, который позволит избежать дальнейших санкций Запада, замороженным конфликтом, который может вспыхивать время от времени, постоянными ударами по украинской экономике или же дальнейшей экспансией России».

Порошенко защищает мирное соглашение, настаивая на том, что регионы останутся частью Украины, хотя и с большей автономией.

Но президент также признал, что после того как российские войска перешли границу в августе, только с помощью военной силы стало невозможным победить мятежников на востоке. «Чем больше батальонов и бригад украинской армии отправляется на восток, тем больше своих войск туда отправляет и Российская Федерация», – сказал он.

Благодаря режиму прекращения огня, хоть он и постоянно нарушается, удалось уменьшить количество жертв. Хотя 30 украинских солдат и десятки мирных граждан погибли уже после 5 сентября, боевые действия были гораздо менее интенсивными, чем во время кровопролитных событий августа, в результате которых число погибших за все время конфликта увеличилось до 3500 человек.

Большинство столкновений происходит в буферной зоне, где обе стороны, по-видимому, пытаются улучшить свои позиции, прежде чем ее границы будут окончательно утверждены. Особое внимание уделяется городам, которые находятся рядом с железнодорожными сообщениями, ведь захватив их, можно получить контроль над поставками угля.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: «Россияне не склонны принимать правила, они хотят их устанавливать»Кроме Дебальцево, столкновения продолжаются рядом с Луганском и Мариуполем, портовым городом сталеваров на Азовском море. Другой горячей точкой является аэропорт Донецка, который был первой большой победой украинских войск над мятежниками в мае.

Украинские чиновники дали понять, что они рассматривают возможность территориального компромисса, который предусматривает вывод украинских войск из Донецкого аэропорта и других позиций. Сепаратисты, в свою очередь, должны будут отойти с территорий на границе с Россией на востоке и северо-востоке от Мариуполя.

Даже если такое соглашение будет достигнуто, будущее все еще покрыто мраком. Несмотря на то, что повстанцам удалось добиться больших полномочий для самоуправления, обеим сторонам придется продолжать тесно сотрудничать в экономическом плане.

Выработка электроэнергии в Украине, например, зависит от угля, добываемого на территории подконтрольной повстанцам. Для зарождающегося сепаратистского правительства продажа угля может стать источником дохода, что поможет сохранить рабочие места и вернуться к нормальной жизни.

В Донецке, крупнейшем городе, который находится под контролем сепаратистов, после прекращения огня на дорогах появилось больше автомобилей, а жители среднего возраста начали гадать, какое будущее их ожидает в городе, где до недавнего времени проживал 1 млн. человек.

Но из-за продолжающихся обстрелов многие школы и предприятия по-прежнему остаются закрытыми. Пожилые люди не получали пенсии уже несколько месяцев.

«Как нам пережить зиму?», – спросил один пенсионер, стоя в очереди за гуманитарной помощью. «Нам не хватит денег, чтобы собрать вещи и переехать куда-то в другое место».