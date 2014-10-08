Украина и НАТО готовят дорожную карту взаимосовместимости вооруженных сил

Об этом в Брюсселе после завершения встречи с новым генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Особые надежды мы возлагаем на достижение взаимосовместимости. Это серьезная программа. Сейчас для нас открывается программа специальных возможностей, которая открыта только для пяти особых союзников НАТО. Мы начали подготовку дорожной карты и надеемся на достижение успехов в краткосрочной перспективе", - сказал украинский дипломат.

Вместе с тем, по словам Павла Климкина, НАТО не планирует оказывать военную поддержку. "Мы говорим о военно-технической поддержке со стороны как НАТО, так и отдельных его членов. Мы эффективно используем двустороннее сотрудничество, другим инструментом являются трастовые фонды", - детализировал министр.

Справка: Для обеспечения совместимости украинских вооруженных сил с соответствующими подразделениями НАТО проводятся международные военные учения под эгидой НАТО. Согласно стандартам НАТО для обеспечения совместимости военных подразделений нужны: общая терминология и доктрина, средства автоматизированной системы управления для связи, передачи информации и осуществления руководства. Кроме этого, для повышения уровня совместимости используется общая тактика, тыловое и материально-техническое обеспечение.