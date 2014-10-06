НАТО имеет сильную армию даже без спецсил быстрого реагирования - Столтенберг
08:55, 06 октября 2014Политика
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Новый генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о запланированной в 2015 году встрече министров стран-членов альянса, где будет решаться вопрос о создании сил быстрого реагирования.
REUTERS
Об этом экс-премьер-министр Норвегии заявил в воскресенье, 5 октября, в Варшаве во время своего визита в Польшу.
При этом Столтенберг заметил, что даже без таких подразделений НАТО "имеет сильную армию", которую "может разместить везде, где захочет", передает российская служба DW со ссылкой на агентство Reuters.
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Ранее страны-члены НАТО в Восточной Европе просили разместить на своей территории войска альянса в связи с действиями России в Крыму и на востоке Украины.
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