НАТО имеет сильную армию даже без спецсил быстрого реагирования - Столтенберг

Об этом экс-премьер-министр Норвегии заявил в воскресенье, 5 октября, в Варшаве во время своего визита в Польшу.

При этом Столтенберг заметил, что даже без таких подразделений НАТО "имеет сильную армию", которую "может разместить везде, где захочет", передает российская служба DW со ссылкой на агентство Reuters.

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Ранее страны-члены НАТО в Восточной Европе просили разместить на своей территории войска альянса в связи с действиями России в Крыму и на востоке Украины.