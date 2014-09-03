СМИ: на саммите НАТО спецстатус получат 5 стран

Среди этих стран Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания, сообщает ТСН.ua со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladets.

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Издание отмечает, что эти страны получат от НАТО статус партнера №1, что позволит расширит возможности для сотрудничества. "Это означает, что Альянс открывает двери для более широкого сотрудничества с этими странами в таких сферах, как разведка, участие в планировании учений и учения сил быстрого реагирования. Но это станет испытанием для каждой отдельной страны", - пишет издание со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО.

Министр обороны Швеции Карин Энстрем уже подтвердила, что страна будет развивать и укреплять сотрудничество с НАТО.

Напомним, сегодня, открывая заседание Кабинета министров, премьер Арсений Яценюк заявил, что на саммите НАТО Украина рассчитывает получить специальный статус парнтера Альянса, а также статус союзника США.