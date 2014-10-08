В АП заявили, что соблюдают "принцип обновления власти" и сообщили число вакансий

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив сообщил, что процесс реформирования ведомства продолжается и на сегодняшний день в администрации вакантно 224 места.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шимкив сообщил на брифинге в среду.

«В настоящее время в Администрации президента 224 свободных должности. Мы пока что соблюдаем процент обновления состава, то есть, мы остаемся верными принципу обновления власти. Проводятся собеседования, назначены главы различных департаментов. Процесс по реформированию Администрации президента продолжается», - сказал Шимкив.

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Ранее Шимкив заявлял, что до его прихода в АП работало 539 сотрудников. Штат сотрудников в администрации был сокращен примерно на 40%.

Также замглавы АП сообщил, что в Администрации президента реформируется система взаимодействия между сотрудниками. В частности, был запущен внутренний портал, что дает возможность в некоторых вопросах не обмениваться бумажными вариантами документов, а только электронными.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Шимкив заявил, что около 80% сотрудников Администрации президента могут быть уволены до ноября в рамках реформирования ведомства.

10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за существенное сокращение количества государственных служащих. По его словам, внедрение электронного управления продемонстрирует, что такое количество госслужащих не нужно.