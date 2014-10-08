Кабмин не собирается платить за потребленные энергоресурсы на оккупированных территориях

Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее правительство приняло решение выделить 7,3 млрд грн местным бюджетам на оплату задолженности за потребленные энергоресурсы.

Читайте такжеЯценюк: Украина глубоко обеспокоена подрывом Россией энергобезопасности Европы«Бюджетные средства на территории, не подконтрольные украинской власти, не пойдут», - сказал Продан.

При этом он отметил, что общая задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет около 20 млрд грн, а выделенные правительством 7,3 млрд грн связаны с долгами бюджетных учреждений и задолженностью по разнице в тарифах.