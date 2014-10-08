Кабмин не собирается платить за потребленные энергоресурсы на оккупированных территориях
15:15, 08 октября 2014Политика
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Правительство не намерено направлять любые бюджетные ассигнования на погашение задолженности за потребленные энергоресурсы на территориях, которые на данный момент являются неподконтрольными украинской власти.
REUTERS
Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
Как передает корреспондент УНИАН, ранее правительство приняло решение выделить 7,3 млрд грн местным бюджетам на оплату задолженности за потребленные энергоресурсы.
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При этом он отметил, что общая задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет около 20 млрд грн, а выделенные правительством 7,3 млрд грн связаны с долгами бюджетных учреждений и задолженностью по разнице в тарифах.
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