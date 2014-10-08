Порошенко создал комитет по вопросам разведки при президенте

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ подписан 7 октября и обнародован на сайте главы государства сегодня.

«С целью повышения эффективности работы по обеспечениюосуществления президентом полномочий по руководству, координации и контролю за деятельностью разведывательных органов, в соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции постановляю… создать комитет по вопросам разведки при президенте как вспомогательный орган, основной задачей которого является подготовка президенту Украины предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов», - говорится в указе.

Документом предусмотрено, что комитет создается в составе председателя, двух его заместителей, в том числе одного первого, и других членов комитета, участвующих в работе комитета на общественных началах.

Персональный состав комитета утверждается президентом по представлению главы комитета.