Порошенко: Никаких переговоров об изменении границ Украины быть не может

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

«Государственная граница Украины проходила, проходит и будет проходить там, где она зафиксирована международными договорами, где она признана мировым сообществом», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что госграница является ключевым элементом суверенитета территориальной целостности Украины. «И никаких торгов, никаких договоренностей о якобы передаче или перемещении украинской границы быть не может», - подчеркнул Порошенко, заметив, что все другие трактовки относительно линии украинской границы являются политическими спекуляциями, которые бьют не только по политическим оппонентам, а бьют по всей стране.

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«И наше с вами святое задание - эту границу защитить», - сказал Порошенко, обращаясь к пограничникам.

Он подчеркнул, что позиция власти в пограничной политике является четкой и неизменной: «Граница должна быть прозрачной для всех, кто придет в Украину с миром, и надежно защищенной от тех, кто имеет плохие намерения и пришел к нам с войной».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины постановлением изменила границы Перевальского и Попаснянского районов Луганской области.