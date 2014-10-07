Порошенко: Никаких переговоров об изменении границ Украины быть не может
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких торгов по поводу изменения государственной границы на востоке Украины быть не может.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.
«Государственная граница Украины проходила, проходит и будет проходить там, где она зафиксирована международными договорами, где она признана мировым сообществом», - сказал Порошенко.
Президент отметил, что госграница является ключевым элементом суверенитета территориальной целостности Украины. «И никаких торгов, никаких договоренностей о якобы передаче или перемещении украинской границы быть не может», - подчеркнул Порошенко, заметив, что все другие трактовки относительно линии украинской границы являются политическими спекуляциями, которые бьют не только по политическим оппонентам, а бьют по всей стране.
Читайте такжеСтроительство оборонительных укреплений в зоне АТО завершено на 80% - Порошенко
«И наше с вами святое задание - эту границу защитить», - сказал Порошенко, обращаясь к пограничникам.
Он подчеркнул, что позиция власти в пограничной политике является четкой и неизменной: «Граница должна быть прозрачной для всех, кто придет в Украину с миром, и надежно защищенной от тех, кто имеет плохие намерения и пришел к нам с войной».
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины постановлением изменила границы Перевальского и Попаснянского районов Луганской области.