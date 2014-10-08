Порошенко ищет замену Таруте - советник президента

03:30, 08 октября 2014
Политика
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Лидер партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что президент собирается в ближайшее время назначить нового председателя Донецкой облгосадминистрации.

Тарута

Об этом он сообщил в эфире Шустер Live, пишет Insider.

По мнению Луценко, глава Луганской ОГА Геннадий Москаль является подходящим губернатором в этой непростой ситуации, и примерно такого же человека глава государства ищет и для Донецкой области.

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При этом Луценко отказался назвать фамилии возможных кандидатов на эту должность.

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