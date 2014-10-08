Порошенко ищет замену Таруте - советник президента

Об этом он сообщил в эфире Шустер Live, пишет Insider.

По мнению Луценко, глава Луганской ОГА Геннадий Москаль является подходящим губернатором в этой непростой ситуации, и примерно такого же человека глава государства ищет и для Донецкой области.

Читайте такжеТарута шокирован законом о спецстатусе Донбасса

При этом Луценко отказался назвать фамилии возможных кандидатов на эту должность.