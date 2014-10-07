Порошенко призвал ОБСЕ увеличить количество наблюдателей до 1,5 тысячи
Только такое количество инспекторов ОБСЕ при наличии, как минимум, 29 беспилотников может обеспечить объективный контроль захваченной боевиками территории.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой о безотлагательной активизации усилий специальной мониторинговой миссии и призвал увеличить количество наблюдателей до 1500.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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Как отметили в пресс-службе, президент провел встречу с постоянными представителями стран-членов ОБСЕ, на которой обсуждалась необходимость установления действенного контроля над украинско-российской границей. Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой о безотлагательной активизации усилий специальной мониторинговой миссии и призвал увеличить количество наблюдателей до 1500. "По нашим подсчетам, только такое количество инспекторов ОБСЕ при наличии, как минимум, 29 беспилотников может обеспечить объективный контроль территории, захваченной террористами", - заметил президент.
Порошенко также подчеркнул необходимость безотлагательной имплементации Минских договоренностей, акцентировав внимание представителей ОБСЕ на важности обеспечения контроля украинско-российской границы с участием инспекторов ОБСЕ с соответствующей видеофиксацией как необходимой предпосылкой дальнейшего воплощения Мирного плана. "Лишь такой контроль будет способствовать последующей деэскалации ситуации на востоке Украины", - сказал президент.
Порошенко также обратил внимание представителей ОБСЕ на многочисленные факты нарушения режима прекращения огня и продолжение использования боевиками тяжелой артиллерии.
"Нам нужно действовать решительно и иметь четкую дорожную карту по имплементации Минских договоренностей. Если мы не будем идти в формате Минска – мы можем иметь дестабилизацию не только в Украине и Европе, но и на глобальном уровне", - отметил он.
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Порошенко также обратил внимание собравшихся на договоренности об освобождении заложников, заметив, что на сегодняшний день более 600 украинцев остаются в плену.
Президент пригласил представителей ОБСЕ принять участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду, которые пройдут 26 октября.
Отдельное внимание глава государства обратил на нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму и пригласил активизировать усилия стран-членов ОБСЕ для возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.