Порошенко призвал ОБСЕ увеличить количество наблюдателей до 1,5 тысячи

Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой о безотлагательной активизации усилий специальной мониторинговой миссии и призвал увеличить количество наблюдателей до 1500.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Как отметили в пресс-службе, президент провел встречу с постоянными представителями стран-членов ОБСЕ, на которой обсуждалась необходимость установления действенного контроля над украинско-российской границей. Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой о безотлагательной активизации усилий специальной мониторинговой миссии и призвал увеличить количество наблюдателей до 1500. "По нашим подсчетам, только такое количество инспекторов ОБСЕ при наличии, как минимум, 29 беспилотников может обеспечить объективный контроль территории, захваченной террористами", - заметил президент.

Порошенко также подчеркнул необходимость безотлагательной имплементации Минских договоренностей, акцентировав внимание представителей ОБСЕ на важности обеспечения контроля украинско-российской границы с участием инспекторов ОБСЕ с соответствующей видеофиксацией как необходимой предпосылкой дальнейшего воплощения Мирного плана. "Лишь такой контроль будет способствовать последующей деэскалации ситуации на востоке Украины", - сказал президент.

Порошенко также обратил внимание представителей ОБСЕ на многочисленные факты нарушения режима прекращения огня и продолжение использования боевиками тяжелой артиллерии.

"Нам нужно действовать решительно и иметь четкую дорожную карту по имплементации Минских договоренностей. Если мы не будем идти в формате Минска – мы можем иметь дестабилизацию не только в Украине и Европе, но и на глобальном уровне", - отметил он.

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Порошенко также обратил внимание собравшихся на договоренности об освобождении заложников, заметив, что на сегодняшний день более 600 украинцев остаются в плену.

Президент пригласил представителей ОБСЕ принять участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду, которые пройдут 26 октября.

Отдельное внимание глава государства обратил на нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму и пригласил активизировать усилия стран-членов ОБСЕ для возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.