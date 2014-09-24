На Луганщине боевики обстреляли представителей ОБСЕ

Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-центра группы.

Между тем, во время одного из обстрелов подразделения, который охраняет мост через реку Северский Донец, были обстреляны представители ОБСЕ, которые во время инцидента тоже были на месте обстрела.

Читайте такжеБоевики продолжают активный штурм аэропорта в Донецке"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава и представителей миссии военнослужащие открыли ответный огонь", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра военно-политических исследований, за сутки боевики обстреляли позиции сил АТОбольше 50 раз.