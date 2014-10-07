The National Interest: страшный сон Европы все еще может осуществиться: Война НАТО-Россия из-за Украины

В статье Дмитрия Тренина под названием «Страшный сон Европы все еще может осуществиться: Война НАТО-Россия из-за Украины», опубликованной на сайте американского издания The National Interest, пишется о том, что, несмотря на многочисленные нарушения, перемирие на Донбассе в Украине, в общем, соблюдается. По самым разным причинам, президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин приняли мирную линию в своих столицах. Очевидно, что экономические вопросы находятся на повестке дня в Украине и в России.

Все же перемирие остается очень хрупким. В Донецком аэропорту и в самом Донецке идут тяжелые бои, с большим количеством жертв среди гражданского населения. Стороны в этой войне не отказались от своих амбициозных целей. Если перемирию позволят полностью рухнуть, опасность большой войны в Украине немедленно появиться вновь.

Такой сценарий должен быть полностью запрещен, поскольку он несет с собой риск эскалации до полномасштабной военной конфронтации между Россией и НАТО. Тем не менее, просто избегать войны недостаточно. Опасную политическую динамику в Восточной Европе нужно изменить. Чтобы это сделать, нужно немедленно предпринять следующие шаги.

1. Присутствие военных наблюдателей ОБСЕ, в достаточном количестве и соответствующим образом вооруженых, вдоль линий взаимодействия на Донбассе, начиная с Донецкой области, и вдоль украинско-российской границы, прилегающей к ней;

2. Достижение соглашения между Украиной и Россией, при активном участии Европейского союза, о цене на газ для Украины, и о связанных с этим вопросах, таких как график погашения задолженности, что сделает возможными поставки российского газа в Украину этой зимой;

3. Начало политического диалога при посредничестве ОБСЕ, между представителями Украины и людей из Донецкой и Луганской областей, с целью, изначально, восстановить контакты и связи между ними, и в конце концов прийти к соглашению о формуле для реинтеграции.

Одновременно иронично и трагично то, что, учитывая количество погибших людей и масштабы нанесенного ущерба, главные игроки в украинском кризисе уже достигли своих самых важных целей, и теперь вполне могут договориться о новом временном статусе-кво.

Украина сегодня является нацией больше, чем когда-либо с момента обретения независимости. Ее западная ориентация больше не вызывает сомнений, даже если пройдет много времени, прежде чем Украина сможет вступить в Европейский Союз.

Крым находится в руках России, и сам факт требования Украины вернуть его будет прочно удерживать Киев от членства в НАТО. Не так спор о территории, как реальная угроза военного конфликта с Москвой будет удерживать США и союзников (прежде всего Германию) от принятия Украины в качестве официального союзника.

Степень национального единства, достигнутого во всей Украине с начала войны на востоке, делает вопрос русского языка менее актуальным в украинской политике. В будущем, языковые различия в Украине не обязательно будут вызывать политические разногласия. Политические процессы в Украине также указывают на появление плюралистической, менее централизованной формы правления.

Таким образом, Украина, которая склоняется в сторону Запада, но остается формально нейтральной между НАТО и Россией; заполнена русскоговорящими, но часто критикующая политику Москвы; и децентрализована без опасности выхода развивается как новое государство равновесия. Решение конфликта на Донбассе займет много времени, но это будет второстепенным по сравнению с судьбой Украины в целом. Что касается Крыма, международное соглашение по его статусу потребует очень много времени, и будет отражать будущий статус отношений России с Западом.

Между тем, у России и Европейского Союза есть хороший повод, чтобы сотрудничать на Украине, каждый будет руководствоваться своими мотивами. Европе придется спасать Украину, но непрерывный доступ Украины на российский рынок поможет. Россия вкладывает деньги в Крым, который она рассматривает, как драгоценный камень в ее короне, и ей придется сейчас также поддерживать Донбасс. Немного сотрудничества Европы и России позволит США сосредоточиться на вопросах, относящихся к ее собственной безопасности и экономическим возможностям. Спустя почти семьдесят лет после окончания Второй мировой войны, невероятное зрелище того, как немецкие солдаты поддерживают мир между украинцами и россиянами, может способствовать своего рода стабильности на востоке Европы.