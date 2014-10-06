СБУ задержала двух информаторов "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. "Задержан гражданин "З", 1988 года рождения, житель Донецкой области, с начала августа по заданию "ДНР" осуществлял разведпоездки в районы поселков Степовое, Березовое, Еленовка, Тарамчук и передавал террористам координаты дислокации сил АТО, а также корректировал огонь артиллерии по населенным пунктам", - говорится в сообщении.

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Также 3 октября был задержан "на горячем" после передачи развединформации боевикам гражданин "И", 1970 года рождения, зарегистрированный в городе Ясиноватая Донецкой области, до 2002 года - работник МВД, в настоящее время - пономарь церкви.

"И" с конца июля передавал в центр сбора информации "ДНР" данные о дислокации и перемещении сил АТО в районе города Курахово Донецкой области, сообщили в СБУ. Задокументировано, что переданная правонарушителем информация была использована для нанесения ударов по позициям и колоннам сил АТО во время вторжения 24 августа в Украину подразделений ВС РФ, подчеркивается в сообщении.