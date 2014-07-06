СБУ задержала подельника террориста Стрелкова, который пытался бежать в Крым

Сегодня Департаментом контрразведки совместно с УСБУ в Херсонской области на ПП «Ченгар» был задержан один из ближайшего окружения руководителя террористов Игоря Гиркина Владимир Ковальчук.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ”гражданин Украины Ковальчук Владимир Владимирович, 30.04.1967 г.р., по кличке «Сосна», является близкой связью руководителя террористов «Стрелка».

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Задержание террориста состоялось во время попытки пересечения им административной границы между АРК и материковой частью Украины.

«Сосна» - активный соучастник организации т.н. «Донецкой народной республики». Принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в Донецком регионе, осуществлял общую координацию действий информаторов террористов, обобщал полученную от них разведывательную информацию, передавал ее руководству батальона «Восток» для использования в действиях против украинских силовиков.

Кроме этого, «Сосна» пытался организовать вывоз в РФ радиолокационного комплекса дальнего выявления «Кольчуга», который террористы захватили в Донецке в ОАО «Топаз».

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В мае-июне 2014 года Ковальчук непосредственно осуществлял отправку в лагеря ГРУ ГШ ВС РФ донецких сепаратистов с целью боевой подготовки последних.

В настоящее время материалы в отношении «Сосны» переданы в следственные органы СБ Украины, принимается решение об открытии уголовного производства.